安倍昭惠率團訪台向安倍晉三銅像獻花明會晤蔡英文

日本已故前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠，由日本參議員山谷惠理子和北村經夫陪同，昨天抵台訪問四天。台灣外交部表示，安倍昭惠以具體行動展現對台灣的支持，彰顯台日友誼歷久彌堅。

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日本前首相安倍晉三去年原定訪問台灣，到李登輝的墓園祭拜，不料7月8日遇刺身亡。安倍昭惠這次是應「台灣安倍晉三之友會」邀請訪台。她說，安倍晉三去世時，台灣很多人感到悲傷，不但獻花、設立銅像，還舉辦音樂會，對這些溫馨的關懷錶示感謝，是她此行的目的之一。

安倍昭惠今天(18)前往高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三的銅像獻花致意，台灣監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成等人都陪同參與，在主持人唱名下，也依序向安倍晉三銅像獻花。

安倍昭惠說，感謝台灣豎立這個銅像，她知道後，既驚訝又高興，感謝台灣民眾如此感念安倍晉三。

她並表示，保安堂長久以來一直祭拜140多位日本軍艦官兵，身為日本人，要再次向台灣表達感謝。她說，戰爭是絕不容許發生的事，但這些畢竟是過去為了日本而戰的英靈，而她丈夫生前也致力於迎接這些英靈回到日本。

安倍昭惠說，相信她的丈夫及這140多位官兵的英靈，今後也會為台灣和日本之間的友好而努力。

另外，她也再次感謝台灣在東日本地震時伸出援手，透過這次參訪，也讓她再度深刻體會到台灣和日本相通、友好的關係。

陳菊致詞表示，安倍晉三非常愛護、支持台灣，台灣人永遠不會忘記安倍晉三說過的「台灣加油」及「台灣有事，日本有事」的話，讓台灣感到不孤單。

陳其邁則說，安倍晉三開啟了台灣與日本有史以來最緊密的夥伴關係，去年不幸辭世，令人震驚哀痛。他相信安倍晉三已化為星辰，在天上持續溫柔守護夫人及守護台灣與日本的珍貴羈絆。

高雄紅毛港保安堂供奉二戰陣亡的日本軍艦官兵，跟日本淵源很深，在安倍晉三遇刺後，保安堂也豎立了安倍晉三的銅像，感念安倍晉三對台灣的支持與愛護。

明天，安倍昭惠訪問團將前往五指山國軍公墓弔唁台灣前總統李登輝，並將會晤台灣總統蔡英文和副總統賴清德。