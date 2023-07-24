在港中國外交代錶轉任中聯辦副手 論者：加強香港事務的國際評估以應對打壓

中國/香港

中國政府的駐香港機構向來涇渭分明，但近日出現少見的跨系統調任。根據國務院公布，在任兩年的外交部駐港特派員劉光源，調任中央政府駐香港聯絡辦公室(中聯辦)副主任，並免去陳冬的中聯辦副主任職務。中國港澳研究會顧問劉兆佳認為，調任反映北京要藉助劉的外交和國家安全事務經驗，應對西方國家，特別是美國的打壓可能升級。

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國務院昨(23日)午作出公布，但據了解，劉光源在本月20日已經以中聯辦副主任的身分現身中聯辦，而中聯辦的「主要官員」欄已作出更新；不過，劉光源原來服務的外交部駐港公署網頁則仍未更新，截至今日中午，特派員仍是劉光源，而他在本月19日仍然以特派員身分接受愛爾蘭駐港總領事柯德文離任拜會和科威特駐港總領事格尼姆的到任拜會。劉的兩份工作可謂無縫交接，而新的駐港特派員則未見公布。

在《港區國安法》實施並設置國安公署前，中國國務院的在港機構一向由外交部和港澳系統分領，鮮少跨系統出任，長期在外交系統工作的姜恩柱和王光亞分別出任中聯辦前主任和港澳辦前主任這兩個特例，都是在二人接近退休時出任，與劉光源以特派員身分調任屬港澳系統的中聯辦丶且只任副主任，不盡相同，雖然根據中聯辦網頁的架構圖表，劉光源應是第一副主任，有可能與特派員同屬副部級職位。

中國國家主席習近平2017年連任中共黨總書記後，高官職務調任不時打破傳統， 有評論指他更着重官員能力，但亦有評論指他要打破固有派系，又或是手上可用人材不足有關。

由北京港澳辦成立的中國全國港澳研究會，其顧問劉兆佳向不同傳媒分析，今次人事調動反映中央港澳辦組建後，中聯辦被賦予更重的角色，而中聯辦現時加入富有外交經驗和國安經驗的劉光源，反映北京政府是要更好應對越加惡劣和多變的國際新形勢，中聯辦日後處理香港事務可能會更多考慮國際因素。

他又說，劉光源出任外交部駐港特派員已兩年，熟悉香港形勢和事務，有助中聯辦和港府應對西方國家，尤其是預料來自美國的打壓可能升級。

根據公開資料，劉光源1986年加入中國外交部，在外交系統三作超過三十年，其間兩度駐美，包括2007至2010年擔任中國駐美大使館公使，調任香港前曾任中國駐波蘭大使及外交部涉外安全司司長。劉在2021年調任外交部駐港特派員公署，履新時表明，其工作重點是防範外部勢力干預香港事務，認定香港當時出現的問題實質是一場涉及「奪權與反奪權」丶「顛覆與反顛覆」丶「滲透與反滲透」的較量。

至於被免去中聯辦副主任職務的陳冬，2017年調任香港前，長期在家鄉福建任職，曾任共青團福建省委書記丶副福建省長丶福建省委常委丶政法委書記等，《星島日報》早前報道，他將返回福建出任當地人大常委會副主任。