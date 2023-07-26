美眾院通過《台灣國際團結法》反制中國曲解聯大2758號決議

美台關係

美國國會眾議院7月25日口頭表決通過一部旨在協助台灣抵禦中國外交孤立的法案，內容主張聯大2758號決議只承認中華人民共和國的代表是中國在聯合國唯一的合法代表，並未涉及台灣在聯合國的代表權，也沒有對中華人民共和國與台灣的關係採取立場，或包含任何涉及台灣主權的聲明。

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據美國之音報道，《台灣國際團結法》（Taiwan International Solidarity Act）是由弗吉尼亞州民主黨聯邦眾議員傑拉德·康納利（Gerald Connolly）在今年2月提出的跨黨派立法，聯署成員包括肯塔基共和黨籍眾議員安迪·巴爾（Andy Barr）、猶他州共和黨籍的匡希恆（John Curtis）等10多位議員。

《台灣國際團結法》的立法目的是要修改2019年的《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act) 按照英語縮寫簡稱為《台北法》，以抗擊中國企圖在國際組織中宣示對台灣擁有主權的做法。該法並已由時任總統特朗普簽署生效。

美國之音引述共和黨眾議員巴爾說，台灣是美國的重要夥伴，當前正面對中國共產黨日益咄咄逼人的壓迫，中國軍事壓迫是對台灣最公開的脅迫，但中共在幾乎所有國際組織的影響力卻是最為普遍的，它正在接管領導層地位，長期以來都在暗中採取策略將台灣排除在國際社會外，最明顯的例子就是中國共產黨對聯合國2758號決議的操縱。

巴爾強調出：“1971年通過的此一決議承認中華人民共和國是中國在聯合國的代表，但它沒有提到台灣在聯合國的代表權或主權，然而中共的官方宣傳卻錯誤地宣稱這個決議主張中華人民共和國代表台灣，北京也利用它來作為武器以阻止台灣參與國際組織。這個決議原本的目的是要將所有國家團結在一起，但反而卻被用來孤立台灣。我們不能允許這種對自由的公然侵犯不受挑戰。”

報道續稱，《台灣國際團結法》明定美國的政策是要運用它在國際組織的地位來抵禦中國在這些組織針對台灣議題使用其影響力，法案要求聯邦政府鼓勵美國的盟友反對中國削弱台灣與其他國家的外交關係與夥伴關係的作為，並擴大對美國國務院現有報告的規範，要求報告必須包括中國如何阻礙台灣外交關係的信息。

該法案要求在《台北法》中加入美國“倡議國際組織抗拒中華人民共和國扭曲‘一個中國’立場”的文字，並指示美國政府在所有國際組織的代表運用美國的發言權、表決權和影響力倡議這些組織抗拒中華人民共和國試圖扭曲涉及台灣的決定、文字、政策或程序。

值得一提的是，該法案在《台北法》第2款關於台灣外交關係的部分加入一段條文：“聯合國大會2758(XXVI)號決議承認了中華人民共和國的代表是中國在聯合國唯一合法代表。決議沒有處理台灣及其人民在聯合國或任何相關組織的代表權議題，決議也沒有對中華人民共和國與台灣的關係採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。”

不過，報道也指出，《台灣國際團結法》目前在參議院還沒見到有相應的立法。任何法案都必須在眾議院和參議院兩院分別由全院通過一致文本，才能遞交總統簽署成法。