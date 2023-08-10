三權分立？指法官拒禁《榮光》 是不尊重特首判斷丶未把國安視為至高 港府上訴

香港/政治

被指是實行行政主導下的三權分立的香港，其政府在就法庭拒絕因應當局申請而禁制《願榮光歸香港》(簡稱《榮光》）的上訴理據中訂明，法庭應遵從行政機關就國家安全風險事宜所作評估，只應在特殊情況下拒批禁制令，從而質疑原審法官沒有尊重特首李家超的判斷；另又質疑原審法官未有把國安作為最重要的考量條件。有人權組織背景的網民評論反批，質疑香港在《港區國安法》下是否仍有三權分立。

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香港政府昨(9日)午在三個官方網頁公布給法庭的上訴通知書，作為港府法律代表的律政司，在長達20頁的通知書草擬本中解釋說，原審法官作出裁決時未有考慮國家安全具凌駕性的原則，而按《國安法》，法官具有「憲制責任」去防範丶制止和懲治危害國安的行為，原審法官平衡時給予國安明顯的比重丶而沒有考慮國安事宜具有最高重要性，是錯誤的。

律政司又說，特首對維護國安負有主要責任，他對國安事宜的評估應給予最大比重的考量和尊重。律政司續稱，特首就國安事宜發出的證明書，對法庭具約束力，法庭一般應該予以遵從，因為法庭不單止沒有相關的情報，亦欠缺制度上的能力和專業知識去作判斷，故當行政機關判斷某措施有需要執行時，法庭應給予適當比重及「遵從此判斷」並批出禁制令，只能在特殊情況下，例如法庭認為禁制令完全無助於維護國安，否則應頒布禁制令。

另外，原審法官曾引述香港記者協會就《榮光》禁制令提出憂慮，指這正好反映禁制令有潛在的寒蟬效應，引致部分人選擇不參與涉及《榮光》的正當活動，但律政司並不認同寒蟬效應之說，指禁制令針對非法及危害國安行為，「遊走法律邊緣的人若有疑慮，就不要這樣做」。

對於原審法官裁定禁制令沒真正功用及與刑事法存在衝突，律政司質疑這裁斷有誤。律政司指出，一些主要網絡服務供應商只願在法庭頒令禁播《榮光》後才會移除相關內容，另亦有人以虛假身分在網上流傳《榮光》，以致搜證困難，相信禁制令能起阻嚇作用。

現時法院仍未就相關上訴許可申請的聆訊進行排期，遑論正式的上訴聆訊何時開始。公開資料顯示，港府因不滿《榮光》這首反修例運動代表歌曲在數個國際運動場合中被誤作國歌播放，而互聯網服務供應商又拒絕應港府所求而改變計算公式效果，強把《榮光》不放在搜尋器頂部，律政司遂入稟法庭，要求頒令禁制傳播《榮光》，高等法院法官陳健強上月底裁定，拒絕就《榮光》批出臨時禁制令。裁決引起部分建制派不滿，約五分之一的立法會議員聯署要求港府上訴，律政司於本周初宣布提出上訴。