港警拘10人查人道基金涉國安  部分為受助者 評論稱擴大打擊面 斥指控荒謬

香港國安法

香港警方國家安全處昨(10日)拘捕十名涉嫌觸犯《港區國安法》和煽動暴動罪人士，指他們與已經停止運作的支援2019年反修例運動抗爭者的人道基金有關。據不同傳媒引述消息指，被捕者大部分是基金前職員和曾受援助的醫療團體成員有關。有評論指，國安警是在擴大打擊面，憂慮捐款者日後亦受影響；海外關注香港人權的團體則批評港警的指控荒謬，稱基金的工作受聯合國《人權維護者宣言》保護，不應受迫害，敦促港府撤銷被捕者的罪名及限制。

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涉事的「612人道支援基金」，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機在內的五名基金信託人及一名前幹事，去年已因國安法下的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被捕，並獲保釋出外候查，連同昨日以同一罪名另加「煽暴」罪被捕者，共有16人因涉及基金的活動被捕。

「612基金」在2019年6月12日反修例運動上百萬人遊行後三日成立，資金主要來自市民在遊行期間捐款或透過銀行轉帳，基金接受公眾捐款後，會為在運動中被捕或受傷者支付律師費丶醫療費或輔導費等，2021年9月停止運作。

時事評論員吳志森昨在其網上頻道表示，「612基金」已停止運作快兩年，仍被當局趕盡殺絕，看來基金已成國安警的「大案」，被針對的，不光是頭面人物，前職員亦成目標，相信維穩部門亦已手握捐款者名冊，難保日後不被針對。

由身處海外的香港人權工作者組成的香港人權資訊中心昨晚發表聲明，指責港警的拘捕行動是以法律作武器，一再迫害為市民提供人道協助的公民團體，是將法律武器化來打壓人權的實證，目的是扼殺香港公民社會自發應對人權危機的能力和空間。

中心指出，任何人均可享取得法律協助和接受治療的權利，不應因政府與市民之間的政治衝突而有所減損，而協助公眾享有上述人權者，是在保護人權，其行為不應被視為犯罪，而「612基金」正正為此成立，指該組織煽動暴動，實屬荒謬。

發言人又說，是次拘捕行動再次顯示國安法中的所謂人權保障條款完全欠缺實際效力，亦反映國際人權專家質疑國安法的國安定義含糊丶容易被濫用和打壓人權的憂慮是準確無誤。

中心強調，「612基金」的支援工作屬聯合國《人權維護者宣言》下所指的「人權維護 者」，受國際人權法保護，政府不應對其作出威脅丶報復丶或藉法律進行騷擾和迫 害，促請港府終止對「612基金」的調查，並撤銷所有相關被捕人士的罪名及限制。

警方國安處昨日下午公布，已拘捕四男六女，他們涉嫌串謀「612基金」接受不同海外組織捐款，並支援逃亡海外人士或向推動制裁香港的組織提供資助。被捕者年齡介乎26至43歲。

警方沒有公布被捕者個人資料，但不同傳媒以據了解方式報道十名被捕者名字，當中包括「612基金」前職員葉寶琳和卓佳佳，以及涉嫌獲該基金資助逾52萬港元的中醫支援小組「國難忠醫」。綜合傳媒報道，當中四人為基金前職員，兩人為「國難忠醫」成員，其餘人士未知背景。

「國難忠醫」於2019年抗爭運動期間成立，由一群中醫學生及註冊中醫師組成，向示威活動中受傷者提供免費或廉宜中醫服務，而親中《大公報》曾報道，指「國難忠醫」曾在示威活動中派發藥包，聲稱可以減緩催淚彈造成的不適。傳媒昨引述不具名的消息指，上述行動有鼓勵民眾參「黑暴」活動之嫌，而支援「國難忠醫」的「612基金」亦有資助「黑暴」組織以金錢誘使示威者作出違法暴力行為之嫌。

翻查資料，除勾結外國勢力罪，「612基金」去年被裁定未有依例進行社團註冊罪名成立，身為前立法會議員的大律師吳靄儀和何秀蘭丶陳日君樞機丶藝人何韻詩丶學者許寶強等五名基金信託人，以及基金秘書處負責人施城威分別被罰款4000元和2500元。信託人已提出上訴。