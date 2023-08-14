法庭指領導隊伍非遊行「組織者」黎智英等四人獲「技術性」減刑最多半年

香港/黎智英

壹傳媒創辦人黎智英和六名民主派前立法會議員，就年前被裁定組織及參與四年前一次未經批准集結罪成的判刑和刑期提出上訴，上訴庭今(14日)早裁定，「流水式」集會亦屬遊行，但拉橫額和走在隊伍前排不足以構成組織集會罪，撤銷被告的「組織」罪名，黎等四人刑期縮短 3至6個月；但有關「參與」集會的定罪上訴則被駁回，維持原判，相關刑期不變。不過，由於所有人已服滿相關刑期或緩刑期限已過，縮短刑期對上訴人並無實益。

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上訴人除黎智英外，其餘的都是前立法會議員，分別是民主黨創黨主席兼資深大律師李柱銘丶工黨前正副主席李卓人和何秀蘭丶社會民主連線創黨副主席梁國雄丶民主黨前主席何俊仁律師，以及公民黨成員的大律師吳靄儀。他們被控組織及參與民間人權陣線發起丶於 2019年8月18日由維多利亞公園至中環的遊行，2021年4月獲判緩刑及入獄 8至18個月不等。

在今日的裁決中，三名上訴庭法官主要基於英國一宗1950年代的訴訟個案作基礎，指集結(主要指集會丶遊行等群眾活動)的組織者必須對集結有一定責任，包括主動地採取行動去計畫丶安排或管理集結，但現時的案情缺乏相關證據，單憑七名上訴人出現在遊行隊伍的前排位置丶拉橫額或在參加者抵達中環的終點時讓群眾散去，並非是現實或合適的證據來證明他們是「組織者」，故裁定七名上訴人就「組織未經批准集結罪」的定罪上訴得直，撤銷其定罪。

至於「明知而參與未經批准集結」控罪，上訴庭認為，七名上訴人明知該集會屬未經批准，當時亦沒有就當局的否決提請司法覆核，而上訴人以參加者只是進入維園後便離開屬「流水式」集會的辯解，上訴庭予以否定，認同原訟庭指這是繞過罪名的說詞，維持七人的參與罪名成立。

綜合上訴庭裁定，黎智英丶李卓人丶何秀蘭及梁國雄四人的刑期縮減至入獄 5至 12個月；而原獲緩刑兩年的三名法律界人士李柱銘丶吳靄儀及何俊仁，因緩刑期限已過，上訴庭未有處理原審判刑。

上訴人或港府均可就上訴庭的裁決上訴至終審法院，上訴人之一的吳靄儀在離開法院時表示，未決定下一步行動，需與律師研究判詞，現階段不宜作評論。日前被拍攝到獄中情況的黎智英，今早未有到庭，而李卓人和何俊仁則由懲教署押解到庭聽取裁決。