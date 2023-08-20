台經貿辦：中方批台貿易限制違反事實台灣將防衛或反制

中國商務部17日公布台灣對大陸實行貿易限制措施的初步調查結果，認為違反世貿組織(WTO)規定，甚至表明，會就調查情況，對「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）採取相對應措施。對此，台灣繼經濟部之後，行政院「經貿談判辦公室」19日也跟進表態指出，這是違反事實的指控，強調台灣絕不會坐視，將採取必要的防衛或反制措施。

中國商務部對台灣產的聚碳酸酯實施反傾銷稅，行政院長陳建仁（前左）2023年8月15日在高雄接受媒體聯訪表示，政府已協助業者進行訴訟，中國的做法實際上無助於兩岸之間貿易正常往來，而且也對台灣業者相當不公平。前右為法務部長蔡清祥。

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中國商務部指出，台灣對大陸實施的貿易限制措施涉嫌違反WTO的「非歧視原則」和「普遍取消數量限制」等規則，大陸曾在過去的世貿組織對台貿易政策審議中多次表達關切，呼籲台灣確實履行世貿承諾，但到現在，台灣並沒有改變相關做法。必要時，中國會就調查情況，對兩岸之間的ECFA採取相對應措施。

台灣行政院「經貿談判辦公室」則指出，有關陸方指控台灣限制其產品進口，起因於兩岸分別在2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方並沒有就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管大陸農工產品對台灣有重大影響，但台灣仍展現善意，從來沒有使用排除條款，以保留咨商空間，同時還逐步自主開放3952項產品，到現在，已經准許了9840項大陸農工產品進口。

台灣經貿辦強調，由於台灣並沒有違反WTO規範，陸方多年來也從沒要求協商，因此，在這個時候啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性。而且，大陸商務部為進行調查而向台灣發放問卷調查的對象及內容，也違背了WTO的相關規範，如果想據此對台灣進行貿易報復，完全違背中方一再宣稱的WTO原則及相關規範。

台灣經貿辦指出，ECFA的目標，是遵循WTO的基本精神，透過兩岸咨商，逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但從2016年蔡政府上任後，中國當局罔顧兩岸都是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與台灣咨商。

台灣經貿談判辦公室表示，依據WTO明文規定，中國根據自行調查結果實行的片面措施，如果沒有經過WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，都違背WTO規範。