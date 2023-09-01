超強颱風「蘇拉」襲粵 深港澳停工停課 今晚風更勁 逾400航班受影響

超強颱風「蘇拉」/深港澳

被形容為「完美風暴」的超強颱風「蘇拉」，連日令兩岸四地政府嚴陣以待，在沒有造成傷亡地略過台灣後，便逼近香港，令港府破例地提早半天預告，今(1日)天凌晨會發出第三高的 8號熱帶氣旋警告信號，當颱風傍晚最接近香港時更會考慮是否改掛更高風球。截至中午，已有部分地區出現水浸，居民要撤離；海陸空交通亦大受影響，暫有三百多班航班要取消，下午二時後，所有航班將基本上停航。

2023年9月1日，被形容為「完美風暴」的超強颱風「蘇拉」吹襲廣東省一帶，逼近香港。颱風結構緊密，風眼清晰可見, 預示風力強勁(香港天文台1日早上10時半衛星截圖)

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深圳「五停」 廣東最高級別戒備

中國中央氣象台亦因應「蘇拉」發布最高級別的颱風紅色預警，預測該颱風將於今天下午至夜間在廣東省惠來至香港一帶沿海登陸。面對蘇拉可能是1949年建國以來登陸廣東的其中一股最強颱風，廣東省已將防颱風應急響應提升至最高一級；深圳市亦發出緊急動員令，宣布全市下午逐步「五停」：停課丶停工丶停業丶停市丶停運，而深圳機場更是在今天中午起已暫停航班升降，當局更要求居民，如非必要，不要外出；至於廣東汕尾更是今早已全市停工丶停課丶停運，並疏散近一萬人到安全地方，近八千艘各類漁船已回港避風。

作為防備，中海油位於南海的油氣田，疏散七千多名海上作業人員。另外，中國國家防汛抗旱總指揮部已加派工作組到廣東福建協助，交通運輸部救助打撈局亦已部署16艘大功率救助船和 9架救助直升機加強應對。

港府總動員 下午航班停 今晚考慮改掛 8號以上風球

香港方面，政府亦嚴陣以待，以「全政府動員」規格迎接超強颱風「蘇拉」，意味有需要時可動員占港府編製約 55%的至少一萬人處理及善後。作為港府第二把手的政務司司長陳國基昨午便率領10個局長級和處長級官員舉行記者會，公布應對「蘇拉」可能為香港帶來的嚴重威脅的應變部署。

天文台長陳栢緯表示，「蘇拉」在香港部分地區引發的風暴潮有可能達至歷史高位，沿岸低窪地區或嚴重水浸，若「蘇拉」在香港以南掠過，情況或會與 2018年「山竹」襲港相若，預計吐露港丶維港及大澳將會成為重災區，其中吐露港水位或達海圖基準面上5米，接近1962年「溫黛」襲港紀錄。

翻查紀錄，「溫黛」襲港期間，天文台懸掛最高的 10號風球，風暴期間有 183人死亡或失蹤，是二次世界大戰後造成最多人員傷亡的颱風。更令人提高警戒的是，「溫黛」當年亦是在 9月1日襲港，天文台總部當時錄得最高 60分鐘平均風速達到每小時 133公里；最高陣風每小時 259公里；最低瞬時海平面氣壓 953.2百帕，三項紀錄至今仍未被打破。

至於 2018年9月16日襲港的超強颱風「山竹」， 在香港造成超過 360人受傷，多個公共交通網絡陷於癱瘓，港府因為沒有宣布停工而備受抨擊。

天文台自凌晨接近3時已因「蘇拉」發出 8 號熱帶氣旋警告信號，預計這個俗稱的 8號風球會在今天餘下大部分時間懸掛，天文台中午時預計，按照現時預測路徑，「蘇拉」會在下午5時以每小時 185公里的中心最高風速進入香港100公里範圍內，並於今晚至明早最接近香港，在天文台以南約 50公里內掠過。

天文台續稱，會視乎本地風力變化，考慮在晚上 6時至 10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。至於是改掛 9號抑或最高的10號風球，天文台未有透露。若預測不變，蘇拉到周日基本上會遠離香港，周日及周一風勢會減弱，但仍會有驟雨。

當 8號風球高懸時，全港已停工停課，海上和陸上交通亦續步停駛，航班則在可行情況下維持，機場管理局表示，截至中午，有大約 366班航班取消丶約40班航班延誤，而順利運作的航班有 600班。至於下午 2時後的航班，基本上會取消，但機場不會關閉。

由於有超過三百班航班取消，大批旅客到場了解情況，以致航空公司櫃位大排長龍。另外，亦有乘客因為資訊有誤，錯過昨晚的班機，預計須在機場乾等一天，改乘今晚的航班離開，現時不知航班會否停航，需要再到公司櫃位了解。

澳門停通關 晚上改掛9號風球機會高

澳門方面，當地氣象局亦於今日下午 2時改發 8號西北風球，預測當地風力將會增強，而今晚至明日凌晨改發 9號風球機會是中等至較高，清晨改發10號風球機會中等。氣象局續稱，距離「蘇拉」中心外圍約100至120公里附近，已錄得10級或以上風力，預料「蘇拉」有機會正面吹襲澳門。

氣象局又指，由於蘇拉將會非常接近珠江口，受天文大潮疊加風暴潮影響，預料明早低窪地區有機會出現 1.5米左右水浸，水位可能在短時間內快速上升。

受「蘇拉」影響，連接澳門和珠海橫琴的蓮花大橋將會封閉，而橫琴口岸亦會在下午3時許暫停通關。