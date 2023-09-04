一邊籲參選一邊打壓 民主黨四次籌款晚宴均因場地撤訂而告吹

香港/政治

民主黨原訂今(4日)晚舉辦籌款晚宴，但昨早收到已承辦晚宴的酒樓通知，指有玻璃在超強颱風「蘇拉」襲港後發現出現裂痕，須暫停營業以便維修，不能提供場地，晚宴被迫取消。這是這個全港歷史最悠久的政黨在過去14個月內第四次因商家突然取消供場以致籌款晚宴無法舉行，涉及場所至少有九家。黨主席羅健熙質疑，食肆屢次突然取消預訂酒席是受到外來壓力。有評論員認為，以政治原因伸手至商界，港人不會接受，亦打擊香港的商業中心聲譽。

可以筵開70席的宴會中心，聲稱因一扇窗出現裂痕(見小圖)而取消民主黨只有20席的籌款晚宴訂場，圖右可見同類窗。2023年9月4日。

廣告 繼續瀏覽後續

經改革的區議會選舉將於12月舉行，建制派人士曾呼籲民主黨參選以突顯新制容納不同聲音，而該黨已開放讓黨員表達參選意向，本月稍後時間決定是否提名黨員參選，而籌募選舉經費亦是今次籌款晚會的目的之一，但仍再遭打壓，羅健熙雖說事件不會影響該黨對參選改議會的判斷，卻又明言，民主黨的政治空間一直細小，而今次籌款晚宴告吹反映該黨的政治空間仍然狹窄丶未有放鬆，該黨亦沒有把握有意參選者能否取得足夠提名而得以「入閘」參選。

根據港府改革後的區議會，直選席位由現時的九成多大幅減至不足兩成，參選者在取得50名當區選民提名後，仍須取得三個由政府委任的「三會」人分區委員會丶地區撲滅罪行委員會及地區消防安全委員會)各三個提名，並通過資格審查委員會確認其資格符合維護《基本法》和效忠政府的愛國標準。

報稱涉行會成員施壓 違香港多元包容

根據民主黨交代，原訂今晚舉行的籌款晚宴，該黨上月初已向近六十間食肆發送電郵，希望訂場舉辦晚宴，有超過十間食肆表示願意承接，並敲定於九龍倉集團旗下位於尖沙嘴的馬哥孛羅香港太子酒店舉行，並已售出20席席劵，但上周突然接獲酒店通知，需取消預訂，沒有解釋原因；該黨遂轉到啟德郵輪碼頭的聯邦宴會中心舉行，卻在舉行前夕被通知因維修玻璃窗而無法提供場地。

羅健熙表示，食肆在籌備期間均十分配合，卻在即將舉行時才以「奇怪原因」，甚至不交代原因而取消預訂，此等罕見情況於過去一年在該黨身上再三發生，說是巧合也難以令人相信，質疑是食肆受到外部壓力。

根據公開資料，民主黨自去年7月中起，曾有四次籌辦籌款晚會的紀錄，但九個場所全都在舉行前夕被撤訂，有給出的「原因」包括會場附近有疫情確疹群組丶消防年度檢查丶緊急維修丶抽風系統故障導致煤氣故障丶原有訂場者要求「包場」等。

羅健熙認為，晚宴被逼取消對港人及營商人士發放「壞的訊號」，指他們這樣的合法丶正常團體「屢遇到種種小動作」，以致無法相聚吃飯籌款，又或食肆因受壓力而無法承接生意，這對整個社會的開放多元和強調香港是一個自由經濟城市，「是極之不理想。」

他不估計壓力來源，但《明報》引述不具名的消息人士指出，有儼如英國內閣成員的行政會議某成員在背後發力施壓，該報向該名行會成員查詢是否真有其事，但不獲回應。

評論：政治之手伸向商界實屬不當

羅健熙又說，取消晚宴對該黨近年艱困的財政狀況有一定影響，會再探討如何節流。而面對財政困難，該黨不排除隔一段時間再辦籌款宴會。原是香港最大政黨的民主黨，過往三大經費來源分別是獎券籌款丶晚宴籌款和議員上繳，但隨着絕大部分區議員和所有立法會議員被遞奪議席後，已出現財困，若籌款宴亦不能舉行，財困將更加嚴重。

事實上，在馬哥孛羅酒店取消場地預訂前，現時立法會最大政黨的民建聯青年部副主席穆家駿曾在親北京的《文匯報》撰文，質疑民主黨不時作出「軟對抗」，舉辦籌款晚宴可能是藉機「斂財亂港」，形容晚宴「很可能成為民主黨繼續隱性宣揚丶散播違法抗爭訊息的平台」。

D100網上新聞節目主持人李錦洪今早評論事件時質疑當權者是否要對民主黨趕盡殺絕，事件背後還涉及行會成員，這絕非港人所樂見和接受。他指出，打壓民主黨屬政治決定，但把手伸到商業範疇，則已超越香港的正常範圍，他更引述美國商務部長雷蒙多總結訪華行程時曾提到，商界認為中共把手伸得太長太多，不利經濟。

民主黨上一次成功舉辦籌款晚宴是在 2019年，當時有多名政府高官到場。其後一次是在沒有事先公布的情況下，於今年3月在一家酒家筵開兩席，而出席者全是黨內元老丶資深黨友及現任核心委員。