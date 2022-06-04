港警力阻六四集會 部署大批警力戒備攔路人盤查

（法新社香港4日電） 香港當局今天力圖阻止任何公開紀念六四天安門事件33周年的活動，警方警告集會可能違法。中國正努力刪除所有令人憶起天安門事件的事物。

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香港當局先前已警告民眾，今天「參加未經授權的集會」可能面臨最高5年監禁的處罰。往年都有數萬人參加在維多利亞公園舉辦的燭光晚會，當局今日已關閉公園大部分區域。

維多利亞公園和附近的銅鑼灣購物區今天有大批警力部署戒備，多人被攔下盤查。

一名男子身穿黑色T恤、手拿象徵哀悼的白菊花，他被警方盤查後接受記者訪問時表示：「警察警告我不要做任何吸引民眾聚集的事。但人們要去上班，我只是帶着一朵白菊花路過。」

「這是侵犯香港人的個人自由。」他說他之前每年都會參加維園燭光晚會。

過去的六四燭光晚會由現已解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）主辦，一名支聯會前領導人今天拿着一束紅白玫瑰四處走動，遭到警方包圍，還被搜查包包。

過去香港挺民主團體設置攤位的步行區，今天也被封鎖。港媒表示，一些記者發布的消息被撤下，且他們被限制只能待在記者區。

一名員警用擴音器對路人說：「繼續前進。這裡沒什麼好看的。」

法新社記者目睹，一名身穿黑色T恤的男子被一輛警車帶走。 一名32歲的教練今天上午在維園附近向法新社表示：「政府非常害怕任何可能的集會。」她說自己以前沒有固定參加六四燭光晚會的習慣，但少了這個活動是「社會的巨大損失」。

© 2022 AFP