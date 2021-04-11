游牧人生再下一城 奪美國導演工會獎最佳導演獎

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（法新社洛杉磯10日電） 出身中國的華人導演趙婷今天以美國公路電影「游牧人生」（Nomadland）獲頒奧斯卡風向球之一美國導演工會獎（DGA Awards ）最佳導演獎，本月25日再拿下小金人的呼聲高漲。

39歲的趙婷整個得獎感言都在讚賞其他入圍者，她透過視訊電話向一同角逐獎項的其他導演表示：「我要感謝你們各位教了我這麼多，並展現你們的支持。你們讓這趟旅程更加特別。」

其他電影導演包括「曼克」（Mank）的大衛芬奇（David Fincher）、「花漾女子」（Promising Young Woman）的艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）和「夢想之地」（Minari）的鄭李爍（Lee Isaac Chung）。

此前，趙婷以執導獨立電影「重生騎士」（The Rider）一片最廣為人知。「游牧人生」今年稍早已在第78屆金球獎拿下最佳導演獎及戲劇類最佳影片獎。

雖然美國導演工會獎去年將最佳導演獎頒給「1917 」的山姆曼德斯（Sam Mendes），奧斯卡最佳導演獎後來卻獎落「 寄生上流」（Parasite）的奉俊昊，不過此前連續6年來，美國導演工會獎都準確預測出奧斯卡贏家。

美國導演工會獎被視為奧斯卡頒獎典禮前最後一個重大工會頒獎典禮，也是好萊塢因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情順延、且主要以網路方式呈現的頒獎季重要的晚期風向球。由美國影藝學院（AMPAS）頒發的奧斯卡金像獎將於4月25日登場。

© 2021 AFP