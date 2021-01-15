湊不到8人蔘賽 太陽16日對溜馬一役延賽

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（法新社洛杉磯14日電） 美國職籃NBA又有比賽因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）延期，原定16日在亞利桑那州舉行的溜馬挑戰太陽一役，今天確定延賽。

NBA以一紙聲明表示，依聯盟的健康暨安全規範，原定16日鳳凰城太陽在主場迎戰印第安納溜馬的比賽將延期舉行。

由於追蹤接觸史的關係，太陽隊內能上場的球員不到聯盟規定的下限8人，這場比賽被迫喊停。

NBA本周已因2019冠狀病毒疾病出現一連串延賽。

聯盟13日把原定15日進行的華盛頓巫師客場挑戰底特律活塞、金州勇士作客太陽的比賽延期。

13日當天，包括太陽主場迎戰亞特蘭大老鷹在內的3場比賽也都延期。

NBA本賽季開打進入第4周，已有10場比賽未能如期舉行。

NBA聯盟和球員工會12日更新因應疫情的健康暨安全規範，希望讓球員保持健康、能順利上場比賽。

聯盟聲明說道，採取新措施是為了因應「全國2019 冠狀病毒疾病確診病例激增，加上可能有球員須隔離的NBA球隊愈來愈多」。

聯盟13日公布最新一次病毒篩檢結果，顯示自1月6 日以來，有497名球員接受檢測，其中16人成為新增確診病例。

至少在接下來兩周內，當球隊在主場比賽時，除了參加與球隊有關的活動、在室外訓練、從事必要活動之外，球員和球隊工作人員都必須隨時待在住所，除非有特殊狀況。

© 2021 AFP