湖人可望組3巨頭 傳以交易換來衛斯布魯克

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（法新社洛杉磯29日電） NBA湖人可望獲得衛斯布魯克，與詹姆斯、戴維斯組成新的「3巨頭」，因為ESPN 的報導指，湖人將送出庫茲馬、卡德威-波普、哈洛和選秀會第22號簽，跟巫師換來衛斯布魯克。

美國職籃NBA洛杉磯湖人與華盛頓巫師這筆大交易，讓出身於南加州，並為美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）效力的衛斯布魯克（Russell Westbrook）得以回到熟悉的家鄉，與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成湖人的新「3巨頭」。

32歲的衛斯布魯克是名極具爆發力的控球後衛，曾9度獲選參加明星賽，已在184場比賽中拿下大三元，這是NBA的最佳紀錄。

他也曾於2016-17球季，效力於奧克拉荷馬雷霆時，獲選為年度最有價值球員（MVP）。

根據體育電視頻道ESPN報導，巫師還送出2024年選秀會第2輪和2028年選秀會第2輪的選秀簽給湖人。

巫師從湖人手中得到庫茲馬（Kyle Kuzma）、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、哈洛（Montrezl Harrell）等好手，搭配陣中的明星後衛畢爾（Bradley Beal），戰力得以大升級。

前湖人傳奇球星，也是球隊前籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）對此交易感到十分興奮。

魔術強森在推特（Twitter）上寫道：「衛斯布魯克的重磅交易讓人十分興奮，這肯定能讓湖人在新球季爭冠。」

2019年球季，湖人在泡泡園區拿下NBA總冠軍，但2020年球季，他們艱苦打進季後賽，但在季後賽首輪就敗給鳳凰城太陽。

© 2021 AFP