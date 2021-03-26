湖人吞4連敗 101比109不敵76人

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（法新社洛杉磯25日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人今天主場101比109不敵東區龍頭費城76人，自從當家球星詹姆斯（LeBron James）受傷缺陣後，湖人至今已4連敗，戰績已掉到西區第4。

76人的「魔獸」霍華德（DwightHoward）和葛林（Danny Green）賽前拿到上賽季為湖人效力奪冠的冠軍戒指。

但霍華德重返湖人主場的亮相時間卻很短，因為他在第一節結束時與湖人中鋒哈洛（Montrezl Harrell）發生衝突遭驅逐出場。

76人教練瑞佛斯（Doc Rivers）對兩人之間發生的推擠衝突表示：「簡直是小醜，兩個人都很誇張。」

同樣是面對老東家，葛林攻下全場最高28分，帶領76人擊敗湖人。76人中鋒恩比德（Joel Embiid）因為左膝骨頭挫傷缺席。

庫茲馬（Kyle Kuzma）貢獻湖人全隊最高的25分；施洛德（Dennis Schroder）和哈洛分別拿下20分，但衛冕軍似乎還沒找到陣中兩大球星都不在時的贏球法。

詹姆斯右腳踝扭傷，而明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）右小腿拉傷；按湖人教頭伏格爾（Frank Vogel）說法，戴維斯還要好一段時間才能重回球場。

© 2021 AFP