湖人客場8戰全勝 詹姆斯斬獲本季新高34分

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（法新社密爾瓦基21日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人今天113比106擊敗密爾瓦基公鹿，本季至今8場客場比賽全勝，隊上靈魂人物詹姆斯也攻下個人本季單場得分新高的34分。

在前一場比賽113比115不敵金州勇士之前，湖人曾拉出一波5連勝的高潮，如今他們享有隊史最佳紀錄的開季客場8連勝，在湖人（12勝4敗）今天展開連續7場客場比賽之際，有機會再次締造連勝新猷。

卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）今天10次在三分線外出手，砍進個人本季最多的7記三分球，共為湖人攻下23分。戴維斯（Anthony Davis）獲得18分、9籃板。拿下34分的詹姆斯（LeBron James）三分球10投6中，並送出8次助攻。

湖人今天三分球37次出手命中19球，命中率高達5成14，一舉轟垮「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）率領的公鹿。公鹿今天28次在三分線外出手，僅命中9球，命中率只有3成21。而安特托昆博今天雖有25分、12籃板的「雙十」成績，但也發生生涯新高的9次失誤。

哈勒戴（Jrue Holiday）、密道頓（Khris Middleton）今天分別為公鹿貢獻22分、20分。公鹿今天輸球，本季首度出現連敗的狀況，這也只是他們這個球季在主場吞下的第2場敗仗。

這場比賽的第4節開打時，湖人僅以86比81領先5分，但很快地將差距拉開到11分。在比賽剩下3分多鐘時，湖人防守有所鬆懈，被公鹿趁機拉出9比0攻勢，湖人一度僅以98比96領先2分。

但詹姆斯、卡魯索（Alex Caruso）在比賽最後2分鐘陸續砍進關鍵三分彈，讓湖人穩住領先。終場前15秒，詹姆斯一記強力灌籃，讓湖人漂亮拿下勝利。

© 2021 AFP