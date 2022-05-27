湯普森32分 勇士近8季6度闖進總冠軍賽

（法新社舊金山26日電） 湯普森今天砍進32分，率NBA勇士120比110擊敗獨行俠，在近8個球季內，第6度打進總冠軍賽。

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美國職籃NBA西區冠軍賽第5戰，今天由在系列賽3比1「聽牌」的第3種子金州勇士，在主場迎戰第4種子達拉斯獨行俠。

這場比賽開打後，勇士打出9比2開局，並在湯普森（Klay Thompson）、魏金斯（Andrew Wiggins）單節各拿8分的聯手帶領下，在首節28比23領先。

次節在葛林（Draymond Green）兩罰俱中後，勇士獲得兩位數領先，並在柯瑞（Stephen Curry）兩罰全進的情況下，一度領先達20分。獨行俠雖靠丁威迪（Spencer Dinwiddie）的三分球稍將落後追近，但勇士在波爾（Jordan Poole）、湯普森單節分別砍進12分、11分的聯手帶領下，在半場打完後，以69比52將領先擴大到17分。

下半場的比賽，獨行俠展開反撲，靠着唐西奇（Luka Doncic）回神單節砍下15分，及全隊合力在第3節末段拉出的一波15比0強勢攻擊，一度將落後縮小到8分，但勇士靠波爾的一次切入上籃得手，在前3節結束時，仍以94比84保有兩位數領先。

末節，盧尼（Kevon Looney）不斷抓下籃板，讓勇士持續有第2波的進攻機會，也使獨行俠無力回天，最終讓勇士以10分之差拿下「關門」的勝利。

勇士今天包括先發5人在內，有6人得分達兩位數，其中以轟下全場最高32分的湯普森最多；魏金斯有18分、10籃板的「雙十」表現；葛林有17分、9助攻的成績；板凳出發的波爾貢獻16分；柯瑞拿下15分；盧尼有10分、18籃板的「雙十」演出。

唐西奇攻下獨行俠最高的28分；替補的丁威迪也貢獻26分；芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、布朗森（Jalen Brunson）分別拿下13分、10分。

勇士今天贏球，近8個球季有6次闖進總冠軍賽，過去他們5度爭冠，有3次拿下總冠軍。

這次晉級總冠軍賽，勇士的對手將是東區頭號種子邁阿密熱火與第2種子波士頓塞爾蒂克系列賽的勝方。目前塞爾蒂克是以3比2取得「聽牌」優勢，且將於27日（台灣時間28日）在主場進行東區冠軍賽第6戰。

© 2022 AFP