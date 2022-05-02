溫網決定禁賽 納達爾：對俄國、白俄選手不公

（法新社馬德里1日電） 網壇巨星納達爾公開反對溫網禁止俄羅斯與白俄羅斯球員參賽的決定，他稱那對球員來說並不公平，因為那些人不應該為俄國對烏克蘭的侵略負責。

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俄羅斯2月24日對烏克蘭發動它口中的「特殊軍事行動」，而白俄羅斯是俄國這場入侵行動的關鍵集結區。為了表達對戰事的不滿，溫布頓網球錦標賽主辦單位全英草地網球俱樂部（AELTC）決定禁止俄國及白俄選手參賽。

生涯奪下21座大滿貫冠軍的西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）今天在馬德里公開賽（Madrid Open）告訴記者說：「我認為這對俄羅斯球員來說非常不公平。此刻在戰爭中發生的事，並非他們的錯。」

35歲、兩度在溫網封王的納達爾表示，或許這有待他和其他球員表態，「讓我們看看接下來幾周的發展，看我們球員是否需要表態」。

納達爾批評溫網越權，「當政府發布某種命令，你需要遵守命令」。他說：「以此例來說，政府發布一條建議，而溫網在沒有人逼迫下，決定採取最激進的選項。」

溫網主辦單位禁俄國、白俄球員參賽的決定，遭致世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA），以及其他幾位球員的譴責。

世界排名第1的喬科維奇（Novak Djokovic）同樣出面批評這道禁令。他今天表示，自己上周在塞爾維亞公開賽（Serbia Open）和俄羅斯球員談過，他們都表示被全球最大賽事摒除在外很難讓人接受。

喬科維奇說：「這十分艱困，我明白這讓人很挫折。我猜，ATP將分析整體的情況，並去了解能做些什麼。」

「我仍堅持我的立場，就是我不支持這樣的決定。我認為這並不公平，這是不對的�我想現在該由球員委員會、賽事的主管機關和球員一起決定，在這樣的情況下，最佳的解決方案為何。」

© 2022 AFP