溫網禁賽盧布列夫批歧視 白俄揚言採取法律行動

（法新社貝爾格勒21日電） 溫布頓網球錦標賽禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，男網世界排名第8的盧布列夫今天炮轟這完全是歧視；白俄官員則說這項決定只會煽動仇恨，揚言將採取法律行動推翻禁賽令。

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俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev）在塞爾維亞首都貝爾格勒ATP網賽場邊受訪時說：「他們（溫網）對我們實施禁賽令的理由沒有道理，不符邏輯。現在發生的事完全是對我們的歧視。」

由於俄羅斯入侵烏克蘭，溫網主辦單位昨天禁止所有俄羅斯與白俄選手參加今年這項大滿貫賽，這代表盧布列夫與他的同胞、世界排名第2的梅迪維夫（Daniil Medvedev）和女網排名第4的白俄選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）無法參加6月27日到7月10日舉行的溫網。

盧布列夫還說：「禁止俄羅斯或白俄選手參賽…無法改變任何事。」他說，將溫網獎金捐到其他地方，才能產生更正面的效果。去年的溫網總獎金為3500萬英鎊（約新台幣13億6534萬元）。

他說：「把所有獎金捐給人道援助、受難家庭與受苦的小孩，我想這能產生一些助益。」

「這麼一來，網球將是第一個也是唯一捐贈那麼多獎金的運動，而這筆錢將由溫布頓捐出，因此溫布頓可以享受所有榮耀。」

白俄羅斯網球協會（Belarus Tennis Federation）指控英國政府官員「無能且無知」。

他們發表措辭嚴厲的聲明說：「白俄網球協會強烈譴責溫布頓主辦單位決定讓白俄與俄羅斯網球選手停賽。」

「這類傷害選手的決定絕對無助於解決衝突，只會煽動仇恨和基於國籍的偏執。」

白俄網球協會又說：「目前，白俄網球協會領導階層正在諮詢專精體育法的國際律師事務所，將先研擬保護全球各地白俄網球選手的策略，接着是聚焦整個白俄羅斯共和國網壇。」

美國網壇先鋒、於1973年創立世界女子職業網球協會（WTA）的金恩夫人（Billie Jean King）說，她「無法支持」溫網的決定。

6度在溫網單打封後的金恩夫人說：「WTA創立的指導原則之一是，世界上任何女孩只要球打得夠好，就有地方可以比賽。」

她說：「我1973年支持這個原則，今日也會堅守。我無法支持因國籍而禁止個別運動員參加任何賽事的決定。」

© 2022 AFP