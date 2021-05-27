滙豐結束美國零售銀行業務

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（法新社舊金山26日電） 滙豐銀行（HSBC）今天宣布，將退出美國零售和小型企業銀行市場，符合將重心重新放在亞洲企業和投資銀行業務的企業策略。

總部位於倫敦、重心在亞洲的滙豐在聲明中表示，有意「專註服務在全球有業務聯繫的富裕及高凈值客戶，滿足他們在銀行業務及財富管理上的需求」。

滙豐在美國總計有148家分行。其中90家將出售，買家包括市民銀行（Citizens Bank）和國泰萬通金控（Cathay General Bancorp）；另20家將轉型為服務高凈值客戶的國際中心，其餘35到40家分行將逐漸關閉。

滙豐控股執行長祈耀年（Noel Quinn）在聲明中說：「這些業務表現不錯，但我們的規模缺乏競爭力。」

他並表示：「滙豐在美國業務的新篇章，會是團隊把重心放在增強我們的競爭能力，以及讓我們的全球批發銀行和財富管理客戶與世界各地其他市場連結。」

法國「回聲報」（Les Echos）本月稍早報導，滙豐打算出售在法國所有零售銀行業務，包含230家分行和4000名員工，並準備支付10億多歐元（約新台幣340億元）脫手給美國私募基金公司博龍資本管理（Cerberus Capital Management）。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）

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