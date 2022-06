滾石樂團主唱米克傑格染疫 演唱會突喊卡

(法新社阿姆斯特丹13日電) 英國滾石樂團(The Rolling Stones)主唱米克傑格(Mick Jagger)今天宣布自己確診COVID-19,樂團臨時取消今晚在阿姆斯特丹的演出,當時一些粉絲已在現場等候。

78歲的米克傑格發推文:「我很抱歉在這麼短的時間內通知今晚阿姆斯特丹(Amsterdam)的表演必須延後;我剛才不幸確診COVID。我們會儘快重排日期並重回舞台。」

樂團聲明則提到,米克傑格抵達會場時出現COVID-19(2019冠狀病毒疾病)癥狀,為了觀眾、其他樂手和巡迴團隊的健康,演唱會延期。

米克傑格已接種COVID-19疫苗。

這支傳奇搖滾樂團6月1日在西班牙馬德里(Madrid)啟動「60」(Sixty)歐洲巡演,紀念成軍60周年。樂團預計在歐洲各地舉辦14場演唱會,上一站為9日在英國利物浦(Liverpool)的安菲爾德球場(Anfield Stadium),原訂17日在瑞士伯恩(Bern)進行下一站演出。

滾石樂團2017年開始上次的「無過濾」(No Filter)巡演,但北美站因疫情延期,去年底才結束巡迴,不過鼓手查理華茲(Charlie Watts)已於去年8月過世,享壽80歲。

米克傑格去年4月發表了封城期間在家錄製的新歌Easy Sleazy。前年4月,樂團成員還曾各自在家透過連線合演1969年經典曲目You Can't Always Get What You want的「社交距離版」。

