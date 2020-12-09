滿潮防洪系統未啟動 威尼斯再度淹水

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（法新社威尼斯8日電） 義大利水都威尼斯滿潮海水水位上升，但新安裝的活動式防波堤未啟動，熱門觀光景點聖馬可廣場（St Mark's Square）再度泡在水中。

對於一再發生的海水漲潮成災事件已經見怪不怪的居民，再次套上雨鞋以應付下午海水漲潮到比海平面高1.37公尺的水位，所引發的水患。

聖馬可廣場是文藝復興時期重鎮威尼斯最低窪的地區，只比海平面高了1公尺，水患讓聖馬可廣場汪洋一片，連聖馬可大教堂也難倖免於難，不少商家用木板堵住入口，把水擋在門外。

為了在滿潮時保護威尼斯的瀉湖，當地一項名為「摩西」（MOSE）大型防洪工程於2003年動工，在經歷預算超支、貪污醜聞、工程延誤後，終於在今年10月完工。這項工程耗資大約70億歐元，遠遠超出原先的預算20 億歐元。

這套防洪系統原本設計在30分鐘內啟動，以形成一個可以抵擋比正常高3公尺的水位，但今天的預報錯誤預測水位只會上升1.2公尺，導致防洪系統未能即時啟動。

威尼斯曾在2019年11月12日發生洪災，當時水位比海平面高1.87公尺，是有史以來最高紀錄之一。當時數十個名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的教堂都遭水患波及。

© 2020 AFP