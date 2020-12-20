漢堡將采大規模接種疫苗 待歐盟許可立即實施

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（法新社漢堡20日電） 德國第二大城漢堡準備在一座會議中心，每天替數千人接種2019冠狀病毒疾病疫苗。現在64間小型診間外已標記好排隊空間，一旦歐洲聯盟（EU）放行，這座德國最大接種場地將立即運作。

歐盟藥品管理局（EMA）預計明天決定能否施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，這是布魯塞爾（Brussels）當局放行前的最後步驟。德國希望27日能開始接種計畫。

漢堡市（Hamburg）負責衛生與社會事務的官員雷昂哈德（Melanie Leonhard）說：「我們已經準備好了。程序已測試完成…現在我們只差疫苗。」

擁有200萬居民的漢堡市選擇以大規模施打方式，來解決如何儘快讓民眾接種疫苗的問題。民眾可自願前去施打。

這座會議中心佔地超過1萬1000平方公尺，屆時每天可接種7000人。大批醫生和護理人員將在6名資深醫師監督下作業。

除了漢堡，擁有8000萬人口的德國也將在全國其他400多個地點施打疫苗。

選擇接種者得先花約1小時完成登記、進入注射疫苗的隔間，注射後還得留下來觀察是否出現副作用或過敏反應。

漢堡市也安排口筆譯人員來克服語言障礙，行動不便者可享快速通關。為降低病毒在接種中心擴散的風險，訪客進入前都得量測體溫、戴上口罩，一旦進入後就得保持距離。

管理這座中心的漢堡醫師協會主席普拉斯曼（Walter Plassmann）說：「我們希望在民眾之間建立信任感…讓他們知道這裡很嚴肅，而且真正專業。」

© 2020 AFP