漢堡王欲關俄境800家門市 俄籍合夥人說不

（法新社紐約17日電） 漢堡王日前宣布，停止為它在俄羅斯約800家特許經營餐廳提供企業支持，但漢堡王今天又說，由於在俄羅斯的獨立營運商「拒絕」配合，因而無法關閉這800家門市。

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漢堡王（Burger King）母公司「餐飲品牌國際公司」（Restaurant Brands International）說，要執行與特許經營者科洛博夫（Alexander Kolobov）的合約，就需要俄羅斯政府協助，但漢堡王國際業務總裁希爾（David Shear）在給員工的信中說，「我們知道，這實際上不會很快行得通」。

希爾的長信凸顯出，在莫斯科入侵烏克蘭後，一些美國速食業者有意中止在俄羅斯的業務時，所遭到的許多複雜問題。

希爾說，餐飲品牌國際公司在10年前進軍俄羅斯時，是透過與科洛博夫控制的實體建立合資企業，而餐飲品牌國際公司擁有合資企業15%股權。

希爾說，公司已展開股權處分程序，並希望能立刻處分，但根據合約條款，這需要「一些時間」。

希爾寫道：「沒有任何法律條款允許我們單方面更改合約，或允許任何合夥人乾脆拆夥或廢除整個合約。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

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