澤倫斯基斥俄軍攻核電廠 「萬一爆炸就完了」

（法新社基輔4日電） 俄羅斯軍隊今天攻擊烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄方訴諸「核子恐怖」、想讓車諾比核災「重演」。

廣告 繼續瀏覽後續

札波羅熱這座歐洲最大核電廠經歷一番炮轟後，有一部分起火。澤倫斯基央請全球領袖醒悟，勿讓歐洲「湮滅於核災」。 他在辦公室發布的影片中說：「除了俄羅斯以外，沒有任何國家朝核電裝置開火，這是我們人類史上頭一遭。恐怖主義的國家現在訴諸核子恐怖了。」

札波羅熱位於烏克蘭東南部，是一座工業城市，當地電廠的核能發電量約佔全國40%，澤倫斯基還表示，全國15座反應爐，有6座在札波羅熱。

烏克蘭緊急應變單位稍早指控俄軍妨礙救援人員到達火場，後來又稱已可通行。根據國家緊急應變單位的臉書貼文，截至清晨5時20分，救災人員已趕到安赫德鎮（Energodar）的札波羅熱核電廠，撲滅訓練大樓的火勢。 緊急應變單位後來通報進度說，截至6時20分，火勢已滅，無人傷亡。

烏克蘭政府表示，俄軍朝電廠開炮後，就發生了火災。澤倫斯基說，俄軍擁有配備熱像儀的戰車，「所以他們很清楚炮口要對準哪裡」。

地方官員告訴國際原子能總署（IAEA），廠內重要設備未受波及，輻射值也正常。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，並開始以炮彈和飛彈轟炸多座城市，各界非常關切烏國核子設施的安危。

澤倫斯基說：「萬一爆炸，就什麼都完了，歐洲也完了。只有歐洲立即行動才能阻止俄軍。」

© 2022 AFP