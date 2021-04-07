澤倫斯基籲北約 儘快讓烏克蘭加入以制衡俄羅斯

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（法新社基輔6日電） 烏克蘭總統澤倫斯基稱讓該國加入北大西洋公約組織，是終結政府軍與親俄羅斯分離主義分子戰事的唯一方式，今天他更敦促北約要加快腳步。

俄羅斯在兩國邊境地區集結兵力，導致烏克蘭東部衝突加劇，引發各界憂心，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）為此展開會談。

澤倫斯基在電話會議後推文說，烏克蘭長期以來一直希望加入這個組織，而北約是時候採取進一步行動了。

他表示，烏克蘭承諾按照北約要求進行防衛改革，以換取加入北約的資格。

澤倫斯基說：「然而，光憑改革無法阻止俄羅斯。」烏克蘭政府曾表示，希望能在今年獲邀參加北約的成員國行動計畫（Membership Action Plan, MAP）。

「加入北約是終結烏東頓巴斯地區（Donbass）戰事的唯一途徑，讓烏克蘭參與北約的成員國行動計畫，對俄羅斯而言將是警訊。」

各界對烏東衝突升溫益發感到憂心，自2014年以來，烏克蘭政府軍在以俄語人口為主的頓巴斯地區與分離主義分子戰鬥。

烏克蘭上周指控俄羅斯在烏克蘭北部、東部邊境，以及俄國2014年並吞的克里米亞半島（Crimean peninsula）集結數以千計的軍事人員。

烏克蘭的西方盟邦陸續發表聲明，捍衛烏克蘭，並警告俄羅斯切勿採取進一步行動。

© 2021 AFP