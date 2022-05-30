澤倫斯基視察烏東 烏軍在南部刻松發動反攻

（法新社哈爾科夫29日電） 俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第95天，烏軍在南部戰線發動反攻，聲稱將俄軍趕到刻松（Kherson）地區地形相對不利的3個村莊附近；總統澤倫斯基也在開戰以來首度視察哈爾科夫。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）30日將施壓歐盟再對俄國祭出新一道制裁。他今天穿着防彈背心，在哈爾科夫（Kharkiv）地區一些滿目瘡痍的街道視察。

儘管烏克蘭東北部有1/3的地區仍在俄軍手中，澤倫斯基視察完後仍表示「我們保證能光復整個地區」，還罕見公開證實他已開除哈爾科夫市的高層保安首長；烏國媒體披露，遭開除者為烏克蘭國家安全局哈爾科夫支局長杜丁（Roman Dudin）。

俄軍2月24日入侵烏克蘭，在沒能奪下烏克蘭首都基輔與第2大城哈爾科夫（Kharkiv）後，3月底將作戰重點轉為攻取烏東頓巴斯（Donbas）地區，自此集中兵力猛轟烏東城鎮，並頻頻發射飛彈打擊烏軍以鞏固佔領區。

烏克蘭軍方聲稱，於28日晚間在南部刻松（Kherson）地區發起的反攻，已突破一條俄軍防線，將俄軍逼入安德里依夫卡（Andriyivka）、洛佐夫（Lozove）、別利霍卡（Belihorka）等村附近較不利的地形。

烏克蘭參謀總長今天推文「刻松，再撐一會兒，我們很快便到」。刻松市在俄烏開戰之初便淪入俄軍，刻松州更已全部淪陷。

© 2022 AFP