澤倫斯基：唯有外交突破可以終結戰爭

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（法新社基輔21日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天力促讓烏國加入歐洲聯盟（EU）時警告，唯有外交突破而非直接的軍事勝利，可以終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。 澤倫斯基也呼籲提供更多軍事援助給烏克蘭，儘管美國總統拜登已正式簽署400億美元的援烏法案。 澤倫斯基今天堅稱，戰亂蹂躪的烏克蘭應該是歐盟的正式候選人，駁回了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等部分歐盟領袖以成立某種政治社群作為會籍申請等待區的建議。 澤倫斯基今天與來訪的葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）召開聯合記者會時表示：「我們不需要這種妥協。」 「因為，相信我，這不會是歐洲和烏克蘭妥協，這會是歐洲與俄羅斯的又一次妥協。」 澤倫斯基今天在烏克蘭電視台發表講話時說，「有些事只能在談判桌上達成」，戰爭「是血腥的，會有戰鬥，但唯有透過外交才能終結」。 「烏俄之間必定會討論，我不知道會以何種形式進行」，但他保證，談判結果對烏克蘭必會是「公平的」。 俄烏戰事邁入12周，烏軍已成功阻止俄羅斯攻佔基輔與北部哈爾科夫（Kharkiv），如今卻在東部的頓巴斯（Donbas）承受龐大壓力。 俄軍夷平黑海港市馬立波（Mariupol），並讓東部的烏軍與城鎮遭受猛烈的地面攻勢與炮火攻擊。