澤倫斯基：馬立波全毀 除亞速鋼鐵廠外盡遭夷平

（法新社倫敦6日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天說，烏國東南部港口城市馬立波（Mariupol）已徹底遭摧毀，除了被圍困多時的亞速鋼鐵廠（Azovstal）之外，沒有什麼可落入俄羅斯手裡。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）發表視訊演說，有人問到，具戰略意義的馬立波若淪陷，對俄烏戰爭的發展有何影響。

澤倫斯基說：「大家要知道，馬立波永不淪陷。那裡已經沒有什麼可以損失了。（這座城市）已經毀了…沒有建築物。徹底夷平。」

他還說，馬立波如今只剩「亞速鋼鐵廠這一小片地盤，這一小棟建物，或者說鋼鐵廠的殘垣斷壁」。

亞速鋼鐵廠是烏克蘭在馬立波抵禦俄軍入侵的最後據點，估計還有約200名平民被困在工廠隧道和掩體內。

死守亞速鋼鐵廠的烏軍今天指控俄方不顧停火協議，在平民撤離時開火。

澤倫斯基說：「我們正儘力撤出裡面的人。如果他們（指俄軍）殺死可以作為戰俘交換的人，或可獲釋的平民，或可被救治的傷者，不管是平民還是軍人，如果他們殺害這些人，我不認為我們事後還能和他們進行任何外交談判。」

至於俄軍控制馬立波之後的行動，澤倫斯基預判：「從軍事判斷來說，他們會繼續前進，直到我們阻止他們為止。」

他還提到俄國打算在馬立波舉辦勝利遊行一事，說：「我理解俄國會想在5月9日勝利日舉辦遊行。」當天是俄國紀念二戰時戰勝納粹的日子，但克里姆林宮今天否認有此規畫。

澤倫斯基譴責俄軍將馬立波的平民「折磨至死」，並怪罪克里姆林宮的宣傳機器煽動仇恨，才導致這種事發生。

他說：「我想（納粹首席宣傳官）戈倍爾（Joseph Goebbels）和克里姆林宮比起來根本是小巫見大巫。這是我們從這場戰爭中學到最可怕的事。」

© 2022 AFP