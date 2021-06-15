澳政府順應民意 釋放離島坦米爾族一家人

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（法新社坎培拉15日電） 澳洲政府今天宣布，將讓一個自2019年拘禁在離島的斯里蘭卡難民家庭住到本土的社區拘留中心。該家庭小女兒日前因敗血症送往大醫院救治，卻得和父親姊姊分離，引爆民眾怒火。

來自斯里蘭卡坦米爾族（Tamil）的一家四口，是印度洋上聖誕島（Christmas Island）拘留中心唯一的拘留者。他們家的案例，也成為各界呼籲關閉離岸移民拘留中心的關注焦點。

然而這家人未來前途茫茫，因為澳洲政府聲稱這是暫時性的舉措，並矢言不會讓任何乘船前來澳洲的尋求庇護者留下來。

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）今天表示：「在做這項決定時，我在政府承諾強而有力的邊境保護政策上，以及對拘留中的兒童處境給予合宜的同情心間取得平衡。」

這對夫妻的4歲女兒因罹患肺炎未獲醫治而引發敗血症，最近被送往西澳州伯斯（Perth）急救，然而只有她母親獲准隨行，不僅點燃民眾怒火，也導致政府內部意見分歧。

澳洲保守派政府一周多來不斷抵抗釋放「比洛拉（Biloela）家庭」的呼聲，堅稱這麼做將破壞其強硬的移民政策，不過霍克今天屈服於民眾壓力。這家人在被送到聖誕島拘留中心前，曾住過一個名為比洛拉的小鎮，因此被稱為「比洛拉家庭」。

霍克表示，這個決定並不代表這家人將取得能留在澳洲的簽證。

「比洛拉家庭」的媽媽普里雅（Priya）與爸爸穆魯加潘（Nades Murugappan)，為逃離斯里蘭卡內戰，分別在2012年與2013年乘船來到澳洲尋求庇護，他們的兩個女兒都出生在澳洲。

2018年，澳洲政府拒絕這家人的庇護申請，坎培拉當局拘留了這家人準備將他們遣返斯里蘭卡。

2019年，法院命令擋下將他們遣返的命令，於是這家人被送到位於澳洲本土西北方約1550公里的離島聖誕島。

澳洲保守派政府的強硬移民政策，即使飽受抨擊，仍相當受民眾歡迎。根據澳洲當局嚴格的移民政策，任何搭船偷渡、未持有有效簽證的人，不準留在澳洲。

© 2021 AFP