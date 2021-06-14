澳洲乾旱水災後又碰上鼠患 老翁嘆：一生見過最糟糕3年

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（法新社澳洲杜波14日電） 澳洲東部農民熬過多年嚴重乾旱，如今又遇上鼠患，數月來陷入「人鼠大戰」，成群老鼠湧入田野，猛啃農人辛苦種植的作物。一名9旬老翁表示，這是他一生中所見過最糟糕的3年。

農民汀克（Col Tink）用掃帚把數百隻老鼠趕向臨時設置的陷阱，其實是讓它們淹死在一個大水盆中，有點殘忍，但他不得不設法減緩鼠害。他的農場靠近澳洲鄉鎮杜波（Dubbo），澳洲東部其他數以千計的農場也和他的農場一樣被大量老鼠侵擾。

然而汀克的努力幾乎沒有效果，老鼠繼續啃咬穀物和乾草堆，任何稍微可吃的東西都會一直受到攻擊。

老鼠萬頭攢動的影片在全球網路上流傳，看得讓人頭皮發麻。還有消息指出醫院病人被老鼠咬、機器被老鼠破壞，以及鼠群大搖大擺過街。

澳洲農民受到一連串災害重創，鼠患是最新的威脅。經過多年的乾旱之後，2019年底下半年又有野火延燒數個月，後來終於久旱逢甘霖，未料多個地區豪雨成災淹大水。

主要在養牛的汀克說：「我爸還在，他93歲了，這是他一生中所見過最糟糕的3年，我認為這大概也是他見過最嚴重的鼠患。」

這位65歲的農民告訴法新社：「如果我們冬天沒有真的很冷又相當潮濕，我有點擔心春季還會有狀況發生。」

© 2021 AFP