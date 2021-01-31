澳洲伯斯10個月零本土確診破功 緊急封城5天抗疫

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（法新社雪梨31日電） 澳洲當局今天宣布，西部海岸城市伯斯（Perth）發現一名檢疫旅館保全人員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢測呈陽性反應後，將展開5天的緊急封鎖。

伯斯今天晚上起大概有200萬居民必須留在家裡，附近皮爾（Peel）和西南地區（South West）的居民也一樣。

學生原定2月1日返回學校的計畫將延後，居民只能離開家去運動、看病、從事必要工作或購買食物。

官員們說，這是西澳州（Western Australia）10個月來出現的第一起社區傳播病例，因此推出新規定。

西澳州長麥高恩（Mark McGowan）說：「我們的模式是非常快速和嚴格地處理疫情，以便控制疫情，不會像你在在世界其他國家看到的讓疫情在社區傳播。」

當局認為，這名男子是從在伯斯檢疫旅館隔離的返鄉旅客身上感染病毒。

這名返鄉旅客據信感染了英國變種病毒。這種病毒比先前在澳洲發現的病毒更具傳染性。

咖啡館、酒吧和餐廳已被下令關閉，同時禁止前往醫院等醫療單位探視，婚禮也得取消。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP