澳洲內陸高溫缺水迷途 2男子奇蹟生還

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（法新社雪梨18日電） 澳洲21歲男子艾米加和14歲少年派翠克開車穿越澳洲中部時車輪卡住，受困高溫偏僻的荒野地區，甚至多日缺乏飲用水，但兩人最後雙雙獲救，令警方大呼奇蹟。

警方今天宣布找到受困炎熱、乾燥荒野的兩人，結束長達5天的陸空搜救行動。

警方12日獲報，21歲男子艾米加（Shaun Emitja）和14歲少年派翠克（Mahesh Patrick）在澳洲中部的哈茨倫奇（Harts Range）失蹤。

澳洲廣播公司（ABC）報導，據知兩人周末參加了一場運動會後，沒有回到距離愛麗絲泉（Alice Springs）131公里的偏僻社區赫曼斯堡（Hermannsburg），家人於是報警。

警方發現兩人駕駛的藍色日產皮卡車被棄置在一條土路旁，於是利用直升機和追蹤專家展開搜救。

南半球目前還是春天，失蹤地區氣溫可高達攝氏40多度，又缺乏水源，兩人面臨極大危險。

ABC報導，警方判斷兩人從12日以後就沒有水和食物補給，並從13日起分頭行動。

代理指揮官恩格斯（Kirsten Engels）表示，兩人駕駛的皮卡車在路上車輪卡住，無法脫困。兩人在車裡待了一天，隔天帶着一個空罐子走了5公里，爬上一處小山丘。

她說：「他們原本以為行走的方向是朝高速公路走去，直到爬上山丘，他們才知道搞錯了，於是又走了5公里，到另一座山丘。」

她說，兩人理解到行走方向完全錯誤，於是又回到第一座山丘，12日晚間在那裡紮營。搜救人員在山丘發現了一處水源。

「我們認為，他們應該在12日最後一次接觸到水源。」13日起，兩人不知為何開始分頭行動。

派翠克走了35公里，直到最終被發現。他協助警方進行空中搜救，於16日晚間發現艾米加。

澳洲北領地（Northern Territory）今天宣布找到兩人且均存活，並稱這「完全是奇蹟」。

警方表示，15日晚間先在一處叢林地發現派翠克，他有脫水癥狀，且因為走了很長距離而腿部酸痛。艾米加則在隔天被發現，「他正接受健康檢查，但似乎狀況良好」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP