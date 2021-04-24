澳洲再爆社區感染 紐西蘭暫停與西澳旅遊泡泡

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（法新社威靈頓23日綜合外電報導）紐西蘭與澳洲18日才讓彼此免隔離的旅遊泡泡上路，紐西蘭今天就因澳洲西部兩地再爆社區感染封城後，即日起暫停紐西蘭與西澳州（Western Australia）間的旅遊泡泡。

法新社報導，紐西蘭政府官網的聲明表示，紐西蘭與西澳之間的泡泡旅遊已經暫停，將待西澳州州政府進一步建議。

西澳州宣布，由於旅客檢測出新型冠狀病毒陽性反應，伯斯（Perth）與皮爾（Peel）地區從24日零時起展開為期3天封城。

西澳州政府的網站聲明指出，是因「一名從檢疫旅館出來、在社區四處活動的確診病例」而決定封城。當地媒體報導，一名50多歲男子21日從伯斯搭機飛往墨爾本後，23日稍早確診。

男子先前依規定在伯斯的防疫旅館隔離，結束14天隔離後曾前往多家餐廳、一所大學、一間公共泳池、一間醫生的辦公室及一個朋友的家。當地媒體報導，男子造訪過的那位友人也驗出確診。

紐澳因疫情關閉國境近400天後，雙方本月18日開啟免檢疫旅遊泡泡，紐澳間彼此旅客入境時毋須隔離檢疫。

紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）報導，紐西蘭衛生部表示，他們已與19日、21日、23日從伯斯直飛紐西蘭的1000名旅客聯繫上，目前紐西蘭尚無社區確診通報，因西澳疫情帶來的風險應不高。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP