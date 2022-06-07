澳洲升息2碼抗通膨 超乎市場預期

（法新社雪梨7日電） 澳洲央行今天升息2碼，幅度之大出乎市場意料，並且警告未來還會繼續升息；與此同時，澳洲官員正試圖控制不斷飆升的通貨膨脹。

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澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，主要貸款利率將上調0.5個百分點至0.85%，讓曾預估央行將升息1碼的分析師感到驚訝。

他還說，將繼續解除透過低利率對經濟提供的「特別」支持。

澳洲通膨節節高升，萵苣價格大漲300%，在主要城市，自疫情爆發以來，原已是天價的房價飆漲了25%。

洛威說：「雖然通膨率低於大多數其他發達經濟體，但仍超乎預期。」

他補充說，「與疫情相關的供應鏈中斷和烏克蘭戰爭等全球因素，是通膨上升的主要原因」，但「國內因素也扮演着重要角色」。

洛威說，國內勞動力市場緊張和洪水泛濫，導致通膨率升至5.1%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）迫使澳洲經濟陷入一代人以來的第一次衰退，而復蘇之路走得並不順利。

洛威還警告說，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭推升能源和農產品價格，各界對全球前景感到擔憂。

澳洲央行說：「與新型冠狀病毒相關的不確定性也持續存在，尤其是中國的情勢變化。」（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）

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