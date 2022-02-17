澳洲大選總理打恐中牌 情報機構主管駁斥

（法新社雪梨17日電） 澳洲即將於5月舉行大選，不過現任與卸任的情治單位主管在選前公開抨擊執政當局，濫用情報攻擊據稱與中國有瓜葛的政敵，並說外國介入大選沒有針對特定黨派。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，現任澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation, ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）上周指出，某外國勢力扶植的「代理人」意圖藉由行賄候選人左右澳洲大選，引發軒然大波。

執政的保守黨（Conservative）籍總理莫里森（Scott Morrison）緊抓着這項情資，一再指控在野的中間偏左勞工黨（Labor party）就是受北京擺布與行賄的對象。目前各項民調，莫里森大幅落後。

莫里森今天再度聲稱：「勞工黨黨魁是本屆選舉中國屬意的人選。」他的說法在國會引發憤怒，此前他曾指稱勞工黨副主席是「滿洲候選人」。

管轄情報部門的國防部長杜登（Peter Dutton）甚至援引「公開資訊與其他情資」，支持外國勢力介入大選的說法。

甚少公開發言的勃吉斯16日晚間發表談話，告訴「澳洲廣播公司」（ABC）：「外國介入針對所有國會議員，並非針對特定政黨。」

他說，ASIO無涉政治，把政治留給政客，並且譴責政府。

勃吉斯的前任理查森（Dennis Richardson）向來口風很緊甚至更直白，並指控莫里森操弄「齷齪令人難以置信」的政治，並且作風「損及國家利益」。

他告訴天空新聞網（Sky News）：「最近數十年，從來沒有澳洲政府操弄這種手法。」

莫里森領導的政府對於中國向來採取強硬路線，並意圖轉移這場選舉辯論，別觸及他因應疫情、森林大火與婦女在澳洲社會受到的待遇。

由於中澳的部長級官員交流已中斷兩年，加上中國對大批的澳洲出口商品實施制裁，兩國關係正處於數十年來的最低潮。（譯者：曹宇帆）

© 2022 AFP