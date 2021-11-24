澳洲將黎巴嫩真主黨列為恐怖組織

（法新社雪梨24日電） 澳洲今天將黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）列為「恐怖組織」，延長對真主黨武裝部隊祭出的現有禁令。

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澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）說，這個獲伊朗支持的什葉派組織「持續威脅發動恐怖攻擊，並向恐怖組織提供支持」，對澳洲構成「真正」且「可信」的威脅。

部分西方國家將真主黨列為恐怖組織，但有些國家一直不願對真主黨的政治派系祭出制裁，擔憂可能破壞黎巴嫩穩定，妨礙與有關當局之間的聯繫。真主黨對黎巴嫩具有很大的權力。

真主黨反對各界對它下簡單的定義，因為真主黨是半個政治政黨、半個武裝組織，也是向黎巴嫩什葉派社群提供基本服務的供應者。

自黎巴嫩嚴重內戰於1990年結束以來，真主黨是迄今唯一仍拒絕裁減軍備的一方。

澳洲現在嚴禁加入真主黨或向真主黨提供資金。澳洲境內有很多黎巴嫩人。

澳洲尚未說明現在向真主黨祭出禁令的原因。黎巴嫩深陷政治與經濟危機，估計有近80%的人口仍活在貧窮線以下。

黎巴嫩預計將於2022年3月舉行選舉，國內執政階級任人唯親且貪污腐敗的情況已導致民怨沸騰。

© 2021 AFP