澳洲批准成人施打COVID-19疫苗追加劑

（法新社雪梨27日電） 澳洲政府今天宣布，將開放18歲以上成人施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑疫苗，預計11月展開這項全民施打計畫。

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澳洲藥物管理局（TGA）表示，已臨時授權一劑輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19疫苗，作為成人施打的追加劑。

澳洲藥物管理局表示：「臨時授權意味18歲及以上成人得以在完成疫苗接種後，間隔至少6個月施打追加劑（第3劑）。」

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，全民施打追加劑的計畫最晚在11月8日以前就會展開，但須經國家免疫諮詢機構批准。

他在坎培拉告訴記者：「我們將優先考慮老年與身障族群。」

韓特表示，任何施打過兩劑輝瑞BNT、牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）或莫德納（Moderna）疫苗的人，都能施打追加劑。

澳洲目前16歲以上人口完整施打兩劑疫苗的比例為74%，一劑比例為87%。

澳洲本月初已授權免疫功能低下族群施打追加劑。

澳洲當局表示，預期莫德納也將向藥品監管機關申請追加劑授權。

© 2021 AFP