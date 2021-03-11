澳洲振興觀光航空業 4月推出國內機票半價優惠

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（法新社雪梨11日電） 新型冠狀病毒疫情迫使澳洲對外關閉國界，將國際旅客拒於門外，但澳洲政府今天宣布一項振興觀光業的計畫，近百萬澳洲民眾將能買到半價機票，前往國內旅遊景點。

總理莫里森（Scott Morrison）表示，政府會撥款12億澳元（約新台幣262億元），補助飛往大城市以外、「重度仰賴國際觀光」地區的80萬個航班機票。

航空公司將推出半價機票，以吸引澳洲民眾度假時選擇大堡礁（Great Barrier Reef）、烏魯魯（Uluru）和黃金海岸（Gold Coast）等地點。

澳洲去年3月為因應冠狀病毒疫情而對外關閉國界，實質上等同與世界其他地方隔絕，迄今尚未宣布何時重新開放海外觀光客入境。

在遭受疫情衝擊前，國際觀光業對澳洲經濟來說，每年產值約450億澳元。

過去一年，澳洲政府的大規模資助方案補貼數以百萬計工作，但這項補貼計畫將於3月底到期，令人擔心觀光業等受創最深的產業恐有數以千計人失業。

政府希望緩衝現有補貼方案到期的衝擊，並讓澳洲民眾出力支持觀光業，優惠機票措施將從4月起上路。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP