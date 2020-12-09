澳洲政府調查右翼極端主義威脅漸增

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雪梨9日電） 澳洲政府今天宣布對暴力極端主義展開調查，因為澳洲各界都敦促政府，要確保他們有能力應對極右派日漸增長的威脅。

澳洲國會勢力很大的情報和安全委員會宣布，將對激進運動的蔓延與其對澳洲人民構成的威脅進行調查。

保守派的內政部長杜登（Peter Dutton）命令，除了調查新興的極右恐怖主義之外，也擴大關注範圍，包括調查伊斯蘭組織。

紐西蘭對一名澳洲白人至上主義槍手在基督城（Christchurch）殺害51名穆斯林案件進行調查後昨天發布報告，呼籲徹底改變反恐行動。

調查報告指出，情報機構在大屠殺發生之前「不恰當」過度聚焦伊斯蘭極端主義，卻沒對右翼恐怖主義給予應有的重視。

推動調查的澳洲反對黨內政事務發言人肯尼里（Kristina Keneally）表示，當局已有「一整套反恐工具」，足以應對激進伊斯蘭主義的威脅。

但肯尼里表示，需要對這套工具進行審查，「以確定在右翼極端主義的威脅下是否能起作用。」

近年來，澳洲面臨來自極右勢力日增威脅，高級情報官員9月表示，白人至上極端主義現已佔犯罪案件總數的40%，高於2016年的15%。

警方今天才逮捕一名18歲的澳洲籍少年。他曾上網研究炸彈製作，並搜尋「新納粹主義、白人至上主義、反猶太主義資料」。

反恐執法官員表示，因這名男子「擴大」在網路上的「極右翼」立場發文，涉嫌表態支持造成「大規模傷亡的事件」，他們而而突襲他的住所。

這名男子料將被控煽動暴力攻擊他人及鼓吹恐怖主義罪名。

© 2020 AFP