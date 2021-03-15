澳洲數千女性穿黑衣 上街爭性平

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（法新社坎培拉14日電） 澳洲各大城市今天有數以千計名女性走上街頭，她們打扮近乎一身黑，揭開全國反對性暴力與爭取性別平等運動的序幕。澳洲保守派政府近來籠罩在多起性侵疑雲之中。

#公平正義大遊行（#March4Justice）在澳洲超過40座城市與城鎮舉行，規模最大的在坎培拉國會大廈（Parliament House）外。近來多起性侵指控撼動澳洲國會殿堂。

國會大廈外的示威者身着黑衣，高舉「你就是不聽」、「你知道有多少受害者嗎？」與「我相信她」等標語。

從墨爾本特地前來聲援的傑米生（Kathryn Jamieson）表示，她非常憤怒。她告訴法新社：「我們需要立即改革。我受夠了女性總是不被信任。」

前政府工作人員希金斯（Brittany Higgins）上月公開指控，2019年她在國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）的辦公室遭一名同事性侵，當她告訴雷諾茲時，雷諾茲卻把這當成「政治問題」處理。

而本月稍早，澳洲司法部長波特（Christian Porter）被控在1988年性侵一名16歲的女子。當時兩人都是學生，但波特否認這項指控。波特與雷諾茲目前都請了病假。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP