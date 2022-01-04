澳洲新增確診飆 檢驗量能超載

（法新社雪梨4日電） 澳洲今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診創新高，Omicron變異株席捲澳洲大部分地區，造成住院人數大增，過去穩固的檢測系統因漫長等待和庫存短缺而不堪負荷。

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澳洲今天新增4萬7799起確診病例，幾乎比昨天飆升近1/3，病歿人數則新增4人。澳洲過去一年半來，利用定期檢測、接觸史調查和封城等防疫措施，平息大部分的疫。

然而，另一個外界密切關注的指標，染疫住院人數創下疫情爆發以來新高。在人口最多的新南威爾斯省住院人數達1344。

人口數第2高的維多利亞省，當局表示，檢測陽性率達25%，維省入住加護病房病患大多未接種疫苗。維省今天新增1萬4020起確診病例，幾乎是前一天的兩倍。

其他疫情大部分時間都關閉國內邊界的省分，已有很長一段時間沒有新確診病例，也出現類似的數字。昆士蘭省一個月前，一天新增6起，今天則通報新增5699起。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已經排除補助個人檢測試劑盒費用，轉而強調「個人責任」的角色。

澳洲醫學會（Australian Medical Association）副會長莫伊（Chris Moy）告訴澳洲廣播電台（ABC Radio），現在的問題是缺乏快速抗原檢測，根本妨礙個人責任，這是當前COVID管理的最大漏洞，令人泄氣。

當局縮短第2和第3劑間隔的時間至4個月後，澳洲有超過200萬人符合接種加強劑的資格。

目前為只有250多萬人接種加強劑，公衛官員希望加強劑可以讓死亡率和重症比率維持在低點。

澳洲染疫人數突破50萬例，當中近50%發生在前兩周。儘管如此，人口2500萬的澳洲自疫情爆發以來累計確診54萬7160例，2270人病歿，比許多已開發國家還要低。

© 2022 AFP