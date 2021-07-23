澳洲新州新增136例確診 紐澳旅遊泡泡暫停8周

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（法新社雪梨23日電） 澳洲新南威爾斯州今天新增136例COVID-19確診，再創單日紀錄新高，州長今天說，最大城市雪梨疫情迅速蔓延，已經演變成「國家緊急狀態」。紐西蘭總理宣布，紐澳旅行泡泡暫停8周。

新南威爾斯州承認儘管封城一個月，仍無法壓下Delta變異株疫情，懇請聯邦政府迅速配送更多疫苗與資源。

法新社報導，宣布疫情為國家緊急狀態，可為聯邦政府釋出更多資源鋪路，以遏阻危機擴散。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說：「我們有義務代表全國控制住病毒。無疑地，確診數目前不是往正確的方向發展。」

新南威爾斯州今天新增136起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，再創這波疫情新高紀錄，目前累計1782人染疫。

由於病毒「四處蔓延」，全國2500萬人有一半居家防疫，貝雷吉克利安說，政府必須「重新聚焦」其緩慢的疫苗接種計畫。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）的疫苗短缺，加上民眾質疑阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗的安全性，澳洲目前僅有12%的民眾完整接種疫苗。

貝雷吉克利安說：「我們至少必須做到，讓更多人注射第一劑輝瑞疫苗。」她警告500萬名雪梨居民，防疫措施可能實施到10月。

新州幾乎肯定將在下周宣布延長封城，貝雷吉克利安也表示，在雪梨特定區域從事非必要行業的員工，現在不得離開，以加強防疫。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天為澳洲疫苗接種牛步道歉，承認無法達到目標。他說：「我要為接種計畫負責。我也為我們面臨的挑戰負責。」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布，紐澳兩國的旅遊泡泡將暫停實施至少8周。

同時，澳洲人入境紐西蘭時不再享有免隔離的待遇，當局將為人在澳洲的紐西蘭人安排回程班機。

© 2021 AFP