澳洲智庫報告：全球恐攻致死人數連5年下降

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（法新社巴黎25日電） 澳洲重要智庫今天公布最新報告顯示，2019年世界各地死於恐怖攻擊的人數已連續第5年下降，然而衝突仍是恐怖主義的主要驅動力，與此同時，西方的「極右派恐怖活動」增加。

澳洲雪梨經濟與和平研究所（Institute for Economics and Peace）公布的2020全球恐怖主義指數（2020 Global Terrorism Index）顯示，恐怖活動造成的死亡人數自2014年達到頂峰以來已連續下降5年，2019年降到1萬3826人，比2018年減少15%。

但報告警告說，在北美、西歐與大洋洲，極右翼恐怖活動奪走的人命自2014年以來遽增250%，在2019年有89人因此喪生。「這已創下過去50年來最高的數字」。

報告強調，衝突仍是恐怖活動的主要驅動力，2019 年恐怖活動造成的死亡中有96%以上發生在已陷衝突的國家和地區。

報告指出，死亡人數降幅最大的國家是阿富汗與奈及利亞，不過仍只有這兩國有超過千人死於恐怖攻擊。

報告說，儘管全球受到恐怖活動的衝擊下降，但這「仍是許多國家重大且嚴重的威脅」，情勢嚴重惡化的國家包括布吉納法索、斯里蘭卡、莫三比克、馬利與尼日等。

根據報告，南亞連續第2年是受到恐怖主義影響最甚的地區。

報告說，2019年阿富汗的塔利班（Taliban）仍是「全球最具威脅的恐怖組織」，極端團體伊斯蘭國（IS ）的力量則持續下降，但其側翼組織仍然相當活躍，特別是在沙哈拉沙漠以南的非洲。

報告說，儘管數據顯示，自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，恐怖攻擊事件與死亡人數有下降趨勢，但疫情可能也造成「新的與明顯的」反恐挑戰。

報告指出，疫情所致的「漫長經濟衰退」，可能增加政治動蕩與暴力。

© 2020 AFP