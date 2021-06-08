澳洲最大恐龍 南方泰坦巨龍身長相當一個籃球場

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（法新社布里斯本8日電） 古生物學家表示，在澳洲內陸發現的南方泰坦巨龍已被認定為新物種，是地球上體型最大的恐龍之一，身長相當於一個標準籃球場的長邊。

學名Australotitan Cooperensis的南方泰坦巨龍（Southern Titan）來自泰坦巨龍家族，是全球15大恐龍之一。泰坦巨龍生活在距今約一億年前的白堊紀。

專家推估，南方泰坦巨龍身高可達5至6.5公尺，身長則為25至30公尺，「大約等於一個籃球場（的長邊）」，是澳洲體型最大的恐龍，其骨骼化石15年前首度在昆士蘭州西南部一處農場出土，昵稱「古柏」（Cooper ）。一座標準籃球場長28公尺，寬15公尺。

伊羅曼加自然歷史博物館（Eromanga Natural History Museum）主任瑪肯西（Robyn Mackenzie）說：「根據存留下來的肢骨大小來推估，這種新的泰坦巨龍是地球上體型最大的5種恐龍之一。」

南方泰坦巨龍骨骼化石於2006年首次出土後，科學家起初保密到家，經過不斷挖掘和研究，2007年首度公開展示。

昆士蘭博物館（Queensland Museum）的古生物學家霍克努爾（Scott Hocknull）說，證實南方泰坦巨龍為新物種是一項「非常耗時且艱鉅的任務」。

科學家利用3D掃描技術重建骨骼模型，來比較南方泰坦巨龍與其近親，相關研究發表於同儕審查的國際期刊PeerJ。

霍克努爾說，同一地區還發現許多其他恐龍骨骼，須進行更多研究，因為「像這樣的發現只不過是冰山一角」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP