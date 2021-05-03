澳洲檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港99年合約

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雪梨3日電） 澳洲政府今天表示，正在檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港（Darwin Port）99年的租約，且有可能予以廢止。此舉為北京與坎培拉（Canberra）當局的關係開啟新爭端。

達爾文港是澳洲北海岸最重要、最靠近亞洲的港口，位居印度洋-太平洋地區（Indo-Pacific）的門戶。

澳洲北領地（Northern Territory）政府2015年以5億600萬澳元（約3億9100萬美元）的價碼，把達爾文港租給中國億萬富豪葉成的嵐橋集團99年，遭到安全專家批評。而且2011年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）已達成協議，要在達爾文設立一座部署大約2500名陸戰隊員的美軍基地。

在遭美方質疑後，澳洲國防部2015年12月否認這項合約可能妨害國安。

時任澳洲防長李察遜（John Richardson）表示，擔心解放軍可能掌握進入港口設施的管道，是「危言聳聽的胡說八道」。他還說中國絕無機會刺探美澳交流，因為海軍船艦進入任何商港後都將停止通訊。

澳洲新任國防部長杜登（Peter Dutton）告訴「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald），國防部已被要求回頭給予2015年的租約一些建議。他拒絕排除以國安理由強迫嵐橋集團撤資的可能性。

杜登說，國防部會進行檢討，「之後我們就能研究符合我國利益的選項」。

澳洲去年12月通過一項對外關係法，允許坎培拉當局可以否決未來的敏感合約，並對已經簽署的合約展開檢討。

預料當局今年底前就會完成相關檢討，而且各界早已預期達爾文港也在檢討範圍。但杜登這次是首度公開揭露達爾文港合約面臨檢討。

若租約被廢止，肯定會讓原已深陷危機的澳中關係更形緊繃。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的政府上月才剛運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。中國對此憤怒回應，並警告此舉將嚴重傷害兩國原已不和的關係。

現在有愈來愈多人猜測，莫里森可能援引去年12月通過的新法，來取消中國企業長期租用達爾文港和紐卡索港（Newcastle）的合約。

© 2021 AFP