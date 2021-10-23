澳洲潛艦軍售糾紛後 拜登馬克宏通話談印太合作

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白宮聲明說，拜登與馬克宏（Emmanuel Macron）「談到要致力讓歐洲防務更強大、更具效能，同時確保與北大西洋公約組織（NATO）互補」。

拜登本月底將在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會與馬克宏碰面。白宮聲明表示，拜登期待有機會「盤點美法在諸多領域的合作，並強化彼此共有的利益」。

法國總統府也發布了類似聲明。

拜登與馬克宏上次聯繫是在9月22日，這也是自澳洲毀約以來，兩人首度交談。在那次通話中，拜登承諾會尊重法國主導的促進歐洲防務及自主權行動。

澳洲上月取消向法國下訂柴電潛艦的鉅額合約，轉而與美英組成AUKUS三方聯盟，並尋求美國技術，打造核動力潛艦艦隊，法方對此怒火中燒。

雖然拜登並未就私下與澳洲商談向法國道歉，卻也承認此事「本可從盟國之間的公開磋商中受益」。

白宮還宣布，副總統賀錦麗（Kamala Harris）下月將赴巴黎與馬克宏會談，討論「跨大西洋關係對全球和平穩定的重要性」，尤其是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、氣候危機、非洲沙赫爾（Sahel）地區及印太地區等方面的合作。

© 2021 AFP