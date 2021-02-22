澳洲疫苗接種登場 夾雜抗議聲浪

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社墨爾本22日電） 澳洲今天開始為民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但也傳出抗議聲浪，包括澳洲網球公開賽決賽時觀眾發聲反對。

本周將施打約6萬劑疫苗，從醫護人員到飯店檢疫人員和警察的第一線工作人員，以及養老院居民開始。

早晨的電視新聞節目顯示，墨爾本和雪梨的醫療和檢疫人員接種第一批疫苗。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天在一項為接種疫苗行動「拉開序幕」的活動中施打，目的是讓澳洲人相信疫苗是安全的。

在澳洲主要城市，零星但聲勢不弱的反疫苗抗議活動讓疫苗推出蒙上陰影，而昨晚澳洲公開賽男單決賽球迷爆發的抗議聲浪達到高峰。

在塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）第9度奪得澳網冠軍後的頒獎典禮上，當澳洲網球協會主席郝德利卡（Jayne Hrdlicka）提及希望推出疫苗有助於結束疫情對職業運動的破壞，引發7500名觀眾的響亮噓聲。

儘管有抗議活動，但民調顯示，約80%符合條件的澳洲人願意接種疫苗。

澳洲是世界上控制疫情最成功的國家之一，這要歸功於迅速關閉邊界和採取積極措施，透過封鎖、密集檢測及接觸者追蹤方案，遏制疫情爆發。

澳洲疫苗接種從進口的美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司所共同研發疫苗開始，隨後將使用本地生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津（Oxford ）疫苗。

澳洲有2500萬人口，政府說，將在10月前完成全國疫苗接種工作。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP