澳洲發展核動力潛艦隊 紐西蘭不打算允許駛入所屬水域

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（法新社威靈頓16日電） 澳洲決定發展核動力潛艦艦隊，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天說，她不會取消數十年來禁止核動力船艦進入紐西蘭水域的規定。

阿爾登說，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已知會她有關澳洲規畫在美英協助下發展核動力潛艦一事。

阿爾登形容這項協議「主要圍繞在技術和防禦硬體」，淡化了此事對紐西蘭、美國、英國、澳洲、加拿大所組成「五眼聯盟」（Five Eyes）的影響。她在聲明中表示，這項安排不會改變紐西蘭與其他4國的安全和情報關係。

但她也表示，紐西蘭會維持1985年以來禁止核動力船艦進入所屬水域的規定，意味着紐西蘭不會允許澳洲正在發展的這支重要艦隊駛近。

紐西蘭在法國於太平洋執行核子試驗後實施這項禁令，導致美國海軍船艦逾30年間都不得駛入紐西蘭港口。

直到2016年底，美國驅逐艦「桑遜號」（USS Sampson）才在紐西蘭時任總理凱伊（John Key）特別許可下到訪；凱伊當時說，他「100%確信」桑遜號不是核動力驅動，也未裝載核武器。美國官方政策一向是不證實也不否認所屬船艦是否使用核動力。

© 2021 AFP