澳洲發展核動力潛艦 智庫：需投入2.2兆元

（法新社雪梨13日電） 今天發布的研究報告警告，澳洲打造核動力潛艦艦隊的經費將超過800億美元（約新台幣2.2兆元），且需耗時至少20年才能完工，是澳洲歷來「最複雜」的一項計畫。

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澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）發布的報告提到，擁有以美國或英國技術打造的高科技潛艦，能讓澳洲取得優勢，嚇阻中國等地的侵略。

報告說，然而，這也是項極為困難的任務，需要澳洲軍事與工業力量大幅度的改變。

澳洲戰略政策研究所警告，這「可能是澳洲歷來規模最大、最複雜的計畫，所涉及的挑戰、成本與風險將十分龐大」。

報告又提到：「可能要耗時至少20年，投入數十億美元的成本，澳洲才能取得有用的核動力軍事力。」

上月宣布展開的這項造艦計畫，將讓澳洲成為唯一1個擁有核動力潛艦的非核武國家。這種潛艦能執行匿蹤、長距離任務，並配備長程飛彈與最尖端科技的水下無人機。

坎培拉當局打算讓潛艦配備傳統武器而非核子武器，但還有許多其他事項尚待拍板，例如是採購美國還是英國技術，潛艦的等級、大小與能力，以及建造潛艦的地點和輻射物質處理的方式等。

據澳洲戰略政策研究所報告的作者群判斷，即使依據樂觀時程，首批潛艦也不太可能在2040年前服役。澳洲戰略政策研究所是設於坎培拉的智庫，這篇報告的作者包括前澳洲國防部官員與一位核子物理學專家。

造艦價格將很龐大，打造8艘潛艦的計畫「最低」將耗資1160億澳元，幾近澳洲一年國內生產毛額的1/10。

澳洲接下來還有很多任務需完成，海軍招募的潛艇水兵人數需拉高到3倍、整修船塢並開發全方位的核防護措施。

在外交方面，澳洲將必須向鄰國與國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）保證，潛艦不代表着核擴散風險。

但報告寫道：「無論澳洲政府宣稱的目的為何。澳洲一旦擁有（武器級濃縮鈾），若拿簡單的核武設計着手，一年之內在發展打造核武上就能有所突破。」

潛艦計畫已為坎培拉當局帶來外交麻煩，鄰國印尼已表達關切，而決定毀棄法國非核潛艦採購合約，也惹惱了巴黎當局。

© 2021 AFP