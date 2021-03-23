澳洲發生災難性洪災 數千棟民宅毀損受損

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（法新社澳洲溫莎23日電） 人口密集的澳洲東岸發生「災難性」洪災，造成數千棟民宅毀損，當局今天出動軍用直升機、水上摩拖車和橡皮艇拯救受困民眾。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）大部分地區持續降下豪雨長達一周，造成河水暴漲潰提，民宅、道路、橋樑和農田遭洪水淹沒。

澳洲緊急救難服務機關出動軍用直升機和超輕量橡皮艇，提供道路中斷地區救援。一年前，澳洲緊急救難服務機關才在對抗乾旱及空前野火。

目前約850人獲救，並由吊貨機或渡輪護送到安全地點，但由於惡劣天氣逐漸延伸至更內陸地區，有數萬人被告知逃離家園。

雪梨附近重災區溫莎（Windsor）居民搭乘水上摩拖車和其他水上交通工具，穿越滿是碎屑的混濁洪流避難。部分沿岸地區一周降雨量達1公尺，相當於正常年降雨量的2/3。

新南威爾斯州各地已疏散約1萬8000人，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說：「未來24到48小時內可能需要疏散1萬5000人，這是個大難題。」

新南威爾斯州部分地區居民已開始打算進行災後清理工作，但氣象專家警告洪災還會持續好幾天，儘管預測明天降雨會較為緩和。

© 2021 AFP